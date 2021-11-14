Yerli otomobil hayal demişti: CHP’li Tarhan TOGG direksiyonunda: ​​

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’u ziyaret etti. TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi’ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye’nin otomobilini yakından inceledi. Komisyonun CHP’li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçerken TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, aracın teknik özellikleri, Ar-Ge çalışmalarını anlattı. Gürcan, Gemlik’teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı.

BÜYÜYEN PAZARDA OLMAMIZ LAZIM

Gemlik’teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirten TOGG CEO’su Karakaş, “Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa’ya yakın Kocaeli’ne yakın” dedi. Önümüzdeki dönemde en hızlı büyüyecek olan segmentin C SUV olduğunu kaydeden Karakaş, “Dolayısıyla bizim büyüyen bu pazara girmemiz lazım” dedi.

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Varank: TOGG bir işaret fişeğidir

TOGG’un Türkiye’de otomotiv endüstrisini dönüştürecek bir işaret fişeği olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Türkiye’nin Otomobili projesi Türkiye’de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye’de 2 milyon araç üretme kapasitesi var. İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG’dur” dedi.