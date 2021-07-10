Ekonomi Yerli sığır ırkı "Doğu Anadolu kırmızısı" koruma altına alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli sığır ırkı "Doğu Anadolu kırmızısı" koruma altına alındı

Moleküler araştırmalara göre 4 bin yıllık geçmişi bulunan yerli sığır ırkı olan "Doğu Anadolu kırmızısı" koruma altına alındı. Et kalitesiyle de iddialı bir konumda bulunan Doğu Anadolu kırmızısının sütünden de civil peynir, tereyağı ve tam yağlı peynir üretiliyor.

Haber Merkezi İHA
Yerli sığır ırkı Doğu Anadolu kırmızısı koruma altına alındı
Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı gibi özelliklere sahip olan ırkın önemli bir gen kaynağı olduğu belirtiliyor.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip yerli bir sığır ırkı olan Doğu Anadolu kırmızısı, başta Erzurum ve Kars olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinden menşe alıp bu bölgede yaygınlık gösteriyor. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı gibi özelliklere sahip olan ırkın önemli bir gen kaynağı olduğu belirtiliyor. Et kalitesiyle de iddialı bir konumda bulunan Doğu Anadolu kırmızısının sütünden de civil peynir, tereyağı ve tam yağlı peynir üretiliyor.

Doğurganlık ve döl verim kabiliyeti bakımından yüksek potansiyele sahip olan Doğu Anadolu kırmızısı ırkı yörede oluşturulabilecek F1 ticari melezleme çalışmalarında önemli bir kaynak oluşturuyor.

Doğu Anadolu kırmızısı
Doğu Anadolu kırmızısı

AZALMA GÖSTERİYOR

Son yıllarda birçok nedene bağlı olarak sayısal manada azalma gösteren Doğu Anadolu kırmızısı ırkı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmaları doğrultusunda yapılan “Evcil hayvan genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı projesi“ kapsamında Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DATAE) bünyesinde ex-situ olarak koruma altına alındı. Bu duruma paralel olarak Erzurum köylerinde yetiştirici elinde yürütülen projelerle de bu ırk in-situ olarak korunuyor.

Doğu Anadolu kırmızısının 4 bin yıllık geçmişi bulunuyor.
Doğu Anadolu kırmızısının 4 bin yıllık geçmişi bulunuyor.

DÖRT BİN YILLIK BİR IRK

Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, "Doğu Anadolu kırmızısı 4 bin yıllık bir ırk. Erzurum’da bu hayvanlarımız koruma altındalar. Genlerini ve genetik özelliklerini koruyoruz. Hepsi damızlık. Muhafaza altındalar. Hastalıklara dayanıklı, kötü bakım beslenmeye dayanıklı. Islahları var. Meralara çok dayanıklı. Melezlemeleri var, yüksek ırklarla melezlemeleri yapılıyor" diye konuştu.

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