Yıldız Holding en çok başvuru alan işveren markası seçildi

Kariyer.net ana sponsorluğunda bu yıl 20. kez düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında verilen Saygı Ödülleri'nde Kariyer.net kullanıcısı olan 30 binden fazla işverenin insan kaynakları faaliyetleri mercek altına alınıyor.

İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra, en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan firmalarının değerlendirmeye alındığı İnsana Saygı Ödülleri, İnsan Kaynakları alanında Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu çerçevede Yıldız Holding, Kariyer.net ana sponsorluğunda düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri'nde "Yılın Başvuru Şampiyonu" özel ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Kariyer.net'e en çok başvuru alan işveren markası seçildiklerinin anımsatarak, şunları kaydetti:

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"Bu ödül, 'İnsana yatırım yılı' olarak ilan ettiğimiz ve salgına rağmen yenilikçi birçok projeye imza attığımız bir dönemde olması nedeniyle bizim için ayrı bir öneme sahip. İşe alımlara ve yeni yetenekleri bünyemize katmaya devam ettiğimiz bu dönemde, dijitalleşme ile birlikte gelen değişimi, stratejilerimize adapte ettik, çalışan deneyimini önemseyerek, geleceğin ihtiyaçlarına uygun yeni yetkinliklerin hem şirketlerimize hem de toplumumuza kazandırılmasına öncelik verdik. En önemlisi, stratejimizde yer alan tüm bu projelerimizi, sonuçlarına inanarak, içtenlikle yürüttük. Hem mevcut çalışanlarımızın hem de bizimle çalışmak isteyen on birlerce adayımızın kendilerine verdiğimiz bu değeri hissetmeleri, Yıldız Holding olarak bizi yeni projeler için motive etmektedir. Önümüzdeki dönemde de güçlü işveren markamız doğrultusunda mevcut çalışanlarımızla birlikte yeni yetenekleri de içine alan uçtan uca çalışan deneyimi için faaliyetlerimize devam edeceğiz."

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