Ekonomi Yusufeli Barajının yüzde 70i tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yusufeli Barajı'nın yüzde 70'i tamamlandı

Artvin'de yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı. Baraj, tamamlanıp üretime başladığında 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin 1'inci dünyanın 3'üncü büyüğü olacak.
Türkiye'nin 1'inci dünyanın 3'üncü büyüğü olacak.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı. Yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'in inşasına 21 Aralık 2012'de başlandı.

TEMELi 2013’TE ATILDI

Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın temel atma töreni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferans yöntemiyle katılımıyla 26 Şubat 2013'te gerçekleştirildi. Barajda yürütülen çalışmalar kapsamında, şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015'te tamamlandı. Baraj gövdesi kret üstü kazıları 20 Haziran 2014'te başlayıp 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, 2 Temmuz 2015'te başlanan baraj gövdesi kret altı kazıları ise 22 Haziran 2018'de bitirildi. Bunlara ek olarak enerji yapıları ulaşım tünelleri, kırma eleme tesisi ile kablolu vinç hattı kurulumu, su alma yapısı girişi, santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları ile santral binası, şalt sahası, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli ve şaftı, kuyruk suyu tünelleri kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı, enerji yapılarında beton kaplamaları işlemleri ise devam ediyor.

BARAJA 4 MİLYON METREKÜP BETON

11 Temmuz 2018'de başlanan 4 milyon metreküplük baraj gövde betonunun 1 milyon 510 bin metreküpü döküldü. 275 metre olacak baraj gövde yüksekliğinde 124 metreye ulaşıldı. Yusufeli Barajı ve HES projesinde yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlanırken elektromekanik teçhizat çalışmaları, baraj inşaatıyla koordineli devam ediyor. Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'in, Haziran 2021'de devreye girmesi planlanıyor. Baraj kapsamında kara yolları standartlarına uygun 54,86 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 4,89 kilometrelik, 4'ü özel tasarım viyadük olmak üzere 20 köprü, toplamda 67,1 kilometrelik yeni devlet yolu ile buna bağlı köy yolları yapılacak. 29 Nisan 2016'da başlanan kara yolları inşaat çalışmaları, baraj iş bitim tarihine yetiştirilmek üzere tüm hızıyla sürdürülüyor.

REKLAM

BÜTÇEYE KATKISI 1,25 MİLYAR TL

Baraj tamamlanıp işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 250 milyon lira katkıda bulunacak.

Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendini 7 senede amorti etmesi bekleniyor. Yusufeli Barajı, 275 metre yüksekliğiyle Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa, baraj gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla 5 katlı, her katta 150 metrekareden oluşan 4 daireli 2 bin 350 bina da yapılabiliyor.

  • Barajlardaki su ürünü 940 milyon kazandırdı
  • Bekir Pakdemirli
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün kullanımındaki baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değerinin yıllık yaklaşık 940 milyon lirayı bulduğunu bildirdi. Pakdemirli, baraj ve göletlerde yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri neticesinde 2018’de 110 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığına dikkati çekerek, ticari avcılık yoluyla üretime açılan 179 baraj gölünde 2018’de 14 bin ton çeşitli türde su ürünü elde edildiğini belirtti. Pakdemirli, DSİ’nin uygun gördüğü baraj gölleri ve göletlerde özel sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetlerinin yapılabildiğini de kaydetti. Türkiye’de baraj ve göletlerde ekonomik değeri olan yaklaşık 30 farklı balık türü bulunuyor. Bu doğal türlerin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinden yüksek gelir elde edilmesi maksadıyla DSİ’ye ait 7 Su Ürünleri İstasyonu’nda çalışmalar yürütülüyor. Bu istasyonlarda yılda yaklaşık 30 milyon pullu sazan ve 2 milyon civarında şabut balığı üretiliyor. Bugüne kadar barajlara çeşitli türlerde 575 milyon adet balık bırakıldı.

Perakende satış hacmi yükselişte
EKONOMİ
Perakende satış hacmi yükselişte
Türkiyeyardımda dünya birincisi

Türkiye
yardımda dünya birincisi

​BM tarafından hazırlanan 'Küresel İnsani Yardım Raporu' açıklandı.
Selden geriye kalan

Selden geriye kalan

​İstanbul'da yaşanan sel felaketinden sonra esnaf yaralarını sarıyor.
Çakallara kaptırmayacağız

Çakallara kaptırmayacağız

Vefat eden bakan yardımcısı Dursun'dan vasiyet niteliğinde konuşma.
Fenerbahçe<br>'farklı' başladı

Fenerbahçe
'farklı' başladı

Sarı lacivertliler, Gazişehir'i 5-0 yenerek haftayı lider kapattı.
İngiliz yıldız <br>İstanbul'da

İngiliz yıldız
İstanbul'da

​Transfer görüşmelerini sonlandırmaya geldi.
Kameraya yakalandı

Kameraya yakalandı

​Emre Belözoğlu sosyal medyada gündem oldu.
Haluk Hoca'yı kaybettik

Haluk Hoca'yı kaybettik

Kültür Bakan Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Daha etkin kullanılacak

Daha etkin kullanılacak

​Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı.
Gereken yapıldı

Gereken yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması.
İdlib'de Türk konvoyuna saldırı

İdlib'de Türk konvoyuna saldırı

​Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 3 sivilin öldüğünü açıkladı.
3 ilde 129 TİM harekete geçti

3 ilde 129 TİM harekete geçti

Kıran operasyonu ile PKK'ya hedefler imha ediliyor.
Köprü trafiği kitlendi

Köprü trafiği kitlendi

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası.
Sözde emir yakalandı

Sözde emir yakalandı

Kırsal bölgelerde saldırılar devam ediyor.
Mehmetçik Marek<br>yolundan dönmez!

Mehmetçik Marek
yolundan dönmez!

Askeri uzmanlara göre TSK'nın takviyesi engellenemez.
Şehit yakınları<br>yeniden işe alındı

Şehit yakınları
yeniden işe alındı

​HDP'li Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları göreve döndü.
İlk kez mahkemede

İlk kez mahkemede

​Sudan'da 30 yıllık el-Beşir dönemi sona ermişti.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​TIR ile çarpışan minibüsteki 7 işçi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.