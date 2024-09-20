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Ekonomi
Yüzer platform Türkiye'de

Yüzer platform Türkiye'de

Merve Safa Akıntürk
04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak.
4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak.

Enerji filosuna dahil olacak ilk yüzer doğal gaz üretim platformu FPSO, Çanakkale’ye ulaştı. Sakarya Gaz Sahası’nda aktif edilecek platform, günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. 4 milyon hanenin ihtiyacını tek başına karşılayacak.

Bir süre önce Singapur’dan yola çıkan enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale’ye ulaştı. Platforma geçişi sırasında Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler eşlik etti. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek olan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, devreye alındığında tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak.


BAKIM İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ROTASI FİLYOS

Platform, bir yıla yakın aktivasyon sürecinden geçecek. 2026 yılının ortasında 20 yıl boyunca kalacağı Sakarya Gaz Sahası’na gönderilecek. Maksimum gaz işletme kapasitesi 10,5 milyon metreküp olan platform 2026'da Karadeniz’de üretime başlayacak. Günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek.


GÜNLÜK ÜRETİM 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK

Sakarya Gaz Sahası'nda Faz-2’nin hazırlıklarına başlayan TPAO, bünyesine kattığı söz konusu platform ile ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve karaya ulaştıracak. 2026’nın üçüncü çeyreğinde toplam üretim 20 milyon metreküpe kadar yükselecek.


HEDEF 2028'DE GÜNLÜK 60 MILYON METREKÜP DOĞAL GAZ ÜRETIMI:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sakarya Gaz Sahası’nda 2028 yılına kadar günlük 60 milyon metreküp üretim hedefliyor. Bu hedef yıllık 20 milyon metreküp üretim yapılması gerektiği anlamına geliyor. Hedeflenen 60 milyon metreküplük doğal gaz üretimi ile Türkiye’nin konutta kullandığı gazın tamamı Sakarya Gaz Sahası’ndan karşılanacak.


#Ekonomi
#doğal gaz
#yüzer platform

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