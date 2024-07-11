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Ekonomi

Zengine aktif vergisi siyasetin de gündeminde

Yeni Şafak'ın yaptığı zenginlerden aktif vergisi alınması önerisi, TBMM kulislerinde de olumlu karşılandı. Yeni vergi reformu mesaisine hazırlanan Meclis’in hem iktidar hem de muhalefet cephesinde çokça konuşulan konuların başında bu öneri geliyor.

Uğur Duyan
04:00 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:59 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yeni vergi reformu mesaisine hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yeni Şafak'ın yaptığı zenginlerden aktif vergisi alınması önerisi konuşuluyor. Meclis’in hem iktidar hem de muhalefet cephesinde çokça konuşulan konuların başında bu öneri olumlu karşılandı. 2023’ün başında yaşanan ve 11 ilde ağır hasara neden olan asrın felaketinin yükünden kurtulmak için zenginlerden bir defaya mahsus yüzde 0,5 ila yüzde 1 aktif vergisi alınmasının şirketleri zorlamayacağı ifade ediliyor.

ŞİRKETLER ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKSUN

Yeni Şafak'a konuşan iktidar vekilleri, tek sefere mahsus vergi talebinin Hazine'nin yükünü hafifletmekle kalmayacağını altını çizerken deprem kaynaklı 2.6 trilyonluk bütçe açığı üzerinde de olumlu etkisine işaret etti. Şirketlerin de elini taşın altına sokmasının gerektiğini söyleyen AK Parti’li kaynaklar, “Türkiye'nin bir an önce toparlanması ve sürdürülebilir büyümenin devamı için bu yöndeki öneri makul ve uygulanabilir. Bunun hükumetin de dikkatini çektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

VERGİ KESİNTİSİ SORUN OLMAZ

İktidar kulislerinde ise “şirketlerin yüksek enflasyon sürecinde yüksek kârlık içine girdiği bu nedenle tek seferlik vergilendirmenin bu çapta işletmeleri zor duruma sokmayacağı” ve “Net kâr oranlarının enflasyonun çok üzerinde olduğu bu dönemde 2023 beyannamelerinde yer alan aktifler üzerinden yapılacak yüzde 05 ila yüzde 1 oranında bir kesintinin sorun olmayacağı” dillendirildi.

MUHALEFETTEN DE DESTEK GELDİ

Muhalefet kulislerindeyse “Depremin maliyetinin yıllar içerisinde katlanarak artabilecek bir yekun oluşturduğu” sıkça konuşuluyor. Yeni Şafak’a konuşan ve adının yazılmasını istemeyen CHP'li vekil, “Biz, zenginden daha çok vergi alınmasını destekleriz. Çünkü kazançlarının ciddi bir bölümü şirketlerinin bütçesine aktarılıyor. Bu daha önce dengeleme vergisi olarak 1994 krizinde uygulandı. O gün vergisini ödeyen büyük iş insanlarımız bugünde büyük iş insanı olarak yola devam ediyor" diyerek öneriyi olumlu bulduğunu söyledi.

CHP Genel Merkezi'nden üst düzey bir yönetici de bu önerinin ekonomik katkısının uzun vadeli olacağını ifade ederek, iktidardan gelecek adımlara bakacaklarını kaydetti.


Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Gümrük kapılarındaki yolcu geçişlerini kolaylaştırmak için tedbir alındı

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında çeşitli tedbirler alındığını bildirdi. Bu kapsamda, Kapıkule'de tüm peronlardan geçiş sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için pasaport polisi takviyesiyle yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı. Gümrük sahalarında vatandaşların dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal alanlar oluşturuldu, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri yapılarak, hızlı ve güvenlikli geçişe yönelik önlemler alındı.


#TBMM
#Vergi
#Ekonomi
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