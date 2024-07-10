Araç sahiplerini sevindirecek gelişme: Emsal olacak karar verildi

Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Özdemir, 1130,44 TL olan vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128,18 TL daha fark vererek, ödemeyi gerçekleştirdi. Durumu avukatı ile paylaşan Özdemir, alınan 128,18 TL farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na aykırı olduğunu öğrenince iadesi için 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.
Kesilen farkın iadesine karar verildi
Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verdi. Heyet, gerekçesinde ise firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.
'Amaç para değil'
Hukuk mücadelesini kazanan Hüseyin Özdemir, amacının 128,18 TL'yi geri almak olmadığını belirterek, “Bu konunun farkındalık olması için şikayette bulundum. Bunun sonucunda şikayetim sonuçlanmış oldu ve kazandık. Bunun da tüm Türkiye'de insanlara örnek teşkil etmesi ve milyonlarca kişiden alınan bu farkın kaldırılması için örnek oluşturdum. Buradaki amaç 128 TL değil. İnsanların hakkını aramasını istiyorum. Önder oldum" diye konuştu.