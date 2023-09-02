Temmuz zammı sonrası milyonlarca vatandaş ek zam beklentisi içerisine girmişti. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar gelirken 2 Bakanlık harekete geçti. Emekli maaşlarına ek ara zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

EMEKLİYE ARA ZAM DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Emekliye ara zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Geri sayım devam ederken SSK, Bağ-Kur emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar için yeni bir çalışma yapılıyor. Emekli zammı düzenlemesi için oransal artış ve seyyanen masada yer alıyor.

EMEKLİYE ARA ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilindiği üzere emeklilerin 7 bin 500 TL taban maaşların yeniden düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Emekli zammı düzenlemesi için yapılacak düzenlemenin Ekim ayında Cumhuriyet'in 100. yılında olması bekleniyor. Ancak bu konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EMEKLİ MAAŞI ARA ZAM İLE NE KADAR ARTACAK?

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınması gündemde. Kulislerde taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.







