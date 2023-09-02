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Emekli maaşlarına ara zam ne zaman yapılacak 2023? Ekim'de emekliye ek zam sinyali!

Emeklilere ara zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 zam oranları belli oldu. Toplu iş sözleşmesi sonrası çıkan oran SSK, Bağ-Kur emekli zammı için önemli bir referans değer olması bekleniyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel emekli maaşlarında iyileştirme yapılması beklentisi var. Peki, Emekliye ara zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Ekim ayı emekli maaşı ara zammı ne kadar olacak? İşte emekli ara zammına ilişkin son gelişmeler...

14:59 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Emekli maaşı ara zammı

Emekli maaşı ara zammı

Temmuz zammı sonrası milyonlarca vatandaş ek zam beklentisi içerisine girmişti. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar gelirken 2 Bakanlık harekete geçti. Emekli maaşlarına ek ara zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

EMEKLİYE ARA ZAM DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Emekliye ara zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Geri sayım devam ederken SSK, Bağ-Kur emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar için yeni bir çalışma yapılıyor. Emekli zammı düzenlemesi için oransal artış ve seyyanen masada yer alıyor.

EMEKLİYE ARA ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilindiği üzere emeklilerin 7 bin 500 TL taban maaşların yeniden düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Emekli zammı düzenlemesi için yapılacak düzenlemenin Ekim ayında Cumhuriyet'in 100. yılında olması bekleniyor. Ancak bu konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EMEKLİ MAAŞI ARA ZAM İLE NE KADAR ARTACAK?

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınması gündemde. Kulislerde taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.



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