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EYT ne zaman Meclis'te kabul edilecek?
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olarak işe başlayan tüm çalışanlar; SSK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı’ndan hangisinin mevzuatına tabi ise o yasaya göre yaş sınırı olmaksızın emekli olabilecek. Bu kapsamda SSK’dan emekli olacak vatandaşların sisteme giriş yılına bağlı olarak 5 bin ila 5 bin 975 gün; Bağ-kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olacak vatandaşların ise 9 bin gün prim ödemiş olması gerekecek. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “İnşallah en geç haftaya salı veya çarşamba günü EYT’nin Genel Kurul’dan geçerek yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat ayı içinde başvuru yapanlar mart itibarıyla emeklilik maaşlarını alabilecek” dedi. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon Başkanı, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti. Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.
Erkeklerde EYT SGK prim gün sayısı ve çalışma yılı emeklilik tablosu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilik başvurularının, ister e-devlet üzerinden ister SGK’ye başvurularak yapılabileceğini belirtti.