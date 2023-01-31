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EYT Meclis takvimi açıklandı: Teklif Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak

Milyonların aylardır merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi dün AK Parti, MHP ve BBP’li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. EYT teklifine göre, sigorta girişi 9 Eylül 1999’dan önce olanlar, herhangi bir yaş şartı olmaksızın emekliliğe hak kazanacaklar. Şubatta başvuranların martta ilk aylıklarını alması bekleniyor. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu takvimi de açıklandı. Buna göre, teklif 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. EYT'de kadın ve erkek emeklilik tablosu da belli oldu. Detaylar haberde.

09:27 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
EYT ne zaman Meclis'te kabul edilecek?

EYT ne zaman Meclis'te kabul edilecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olarak işe başlayan tüm çalışanlar; SSK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı’ndan hangisinin mevzuatına tabi ise o yasaya göre yaş sınırı olmaksızın emekli olabilecek. Bu kapsamda SSK’dan emekli olacak vatandaşların sisteme giriş yılına bağlı olarak 5 bin ila 5 bin 975 gün; Bağ-kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olacak vatandaşların ise 9 bin gün prim ödemiş olması gerekecek. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

EYT teklifi

EYT Meclis takvimi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “İnşallah en geç haftaya salı veya çarşamba günü EYT’nin Genel Kurul’dan geçerek yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat ayı içinde başvuru yapanlar mart itibarıyla emeklilik maaşlarını alabilecek” dedi. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon Başkanı, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti. Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.

Erkeklerde EYT SGK prim gün sayısı ve çalışma yılı emeklilik tablosu

Erkeklerde EYT emeklilik tablosu

Erkeklerde EYT SGK prim gün sayısı ve çalışma yılı emeklilik tablosu

Kadınlarda EYT emeklilik tablosu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilik başvurularının, ister e-devlet üzerinden ister SGK’ye başvurularak yapılabileceğini belirtti.




EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu
EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu

EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını söylerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin "EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi. İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. EYT ile kim ne zaman emekli olacak? 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. Peki EYT kapsamında mıyım? Kadın ve erkekler için EYT prim gün sayısı kaç? EYT emeklilik sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte emeklilik hesaplama tablosu.



#EYT
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#eyt meclis
2 days ago
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EYT Meclis takvimi açıklandı: Teklif Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak
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