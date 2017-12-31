2017 yılı sporda böyle geçti

2017 yılında yaşanan Dünya, Avrupa ve Türkiye’de yaşanan önemli spor olayları şöyle:

Süper Lig’de 2017 yılında Beşiktaş, topladığı 77 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi. Siyah-beyazlılar, bu şampiyonlukla 3. yıldızı formasına monte etti. Şenol Güneş’in öğrencileri, 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başladığı sezona UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız ekibi Lyon’a elenerek Avrupa kupalarına veda etti.

2017-2018 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Beşiktaş, harika bir performans sergiledi. Siyah-beyazlılar, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle aldığı 14 puanla lider olarak gruptan çıktı. Kara kartal, bu performansı ile Türk futbol tarihinde ilkleri de gerçekleştirdi. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde en çok puan alan, ve yenilgi almayan Türk takımı oldu. Beşiktaş, ayrıca tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı.

THY Euroleague’de son 2 yılda kupaya çok yaklaşan Fenerbahçe, mutlu sona Türkiye’de yapılan Final-Four’da ulaştı. Finalde Yunan ekibi Olympiakos’u mağlup eden sarı-lacivertliler, Sinan Erdem Spor Salonu’nda taraftarı önünde kupayı müzesine götürdü. Bu başarı basketbol branşında Türk spor tarihine girdi. Fenerbahçe ayrıca, Türkiye Ligi’nde de şampiyonluğu göğüsleyen takım oldu.

Kadınlarda basketbol branşında Yakın Doğu Üniversitesi 2017 yılını 4 kupa ile tamamladı. Kıbrıs ekibi, lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın yanında Avrupa’da da ses getirdi. Yakın Doğu, Eurocup finalinde bir başka Türk temsilcisi Bellona AGÜ Spor’u iki maçta geçerek, kupayı müzesine koydu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da Avrupa’da Türkiye’ye kupa kazandıran kulüp oldu. Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley’i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Sarı-siyahlılar, daha sonrada Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda Rexona Sescy’i 3-0 mağlup ederek Dünya şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, İstanbul Vodafone Park’ta düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası’nın final maçında İngiltere’yi 2-1 yenerek kupayı kaldırdı. Bu şampiyonluk Türkiye’de çok ses getirdi.

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen 23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, finalde Büyük Britanya’yı 76-69 yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Macaristan’ın Eger kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası’nda Türkiye Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Sırbistan’ı 10-0, yarı finalde ise İspanya’yı 6-2 mağlup etti. Finalde İngiltere ile oynayan Türkiye, karşılaşmadan 5-3 galip ayrılarak namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus’u 4-1 mağlup ederek Avrupa’nın en büyüğü oldu. Madrid, bu şampiyonlukla üst üste ikinci kez bu kupayı müzesine götürdü. İspanyol ekibi, bu zaferle birlikte 12’nci Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüş oldu. Zidane’ın öğrencileri FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Gremio’yu Cristiano Ronaldo’nun frikik golüyle 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi final maçında Hollanda ekibi Ajax ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geldi. İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen finalde gülen taraf, maçı 2-0 kazanan Manchester United oldu. Manchester, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

NBA’de final Doğu Konferansı şampiyonu Cleveland Cavaliers ile Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ile arasında oynandı. Golden State, Cleveland’ı seride 4-1 ile geçerek 2016-2017 sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı. Golden State Warriors, böylece toplamda 5. şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadı.

Neymar 222 milyon Euro ile rekor transferi oldu

2017 yılı futbol piyasasında yine yüksek paraların harcandığı bir yıl olarak geçti. Bu bağlamda göze çarpan ilk transfer ise Neymar’ın Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e geçişi oldu. Fransızlar, Brezilyalı yıldız Neymar’ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro’yu ödeyerek 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu transfer, aynı zamanda futbol tarihinin en pahalı transferi olarak da dikkat çekiyor.

Yılın en pahalı ikinci transferine de yine Paris Saint-Germain imza attı. PSG, gelecek sezona kadar kiraladığı Mbappe için Monaco’ya önümüzdeki sezon için 135 milyon Euro bonservis bedeli ve 45 milyon Euro bonus ödeyecek. Neymar’ın gidişiyle hücum hattındaki eksikliğini doldurmak isteyen Barcelona ise gözünü Borussia Dortmund’un genç futbolcusu Ousmane Dembele’ye çevirdi. Alman ekibiyle uzun süren pazarlıklar sonucunda anlaşmaya varan Katalanlar, 20 yaşındaki yıldızı tam 105 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak yılın en pahalı transferlerinden birine imza attı.

Eski günlerinden bir hayli uzak olan Manchester United da başarılı bir sezon geçirme adına transfere yüklü miktarlar ödemekten kaçınmadı. Kırmızılar, İbrahimovic’in sakatlanmasının ardından gözünü golcü transferine dikti. Everton’un Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku için nabız yoklayan Manchester United, 84.7 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli ödeyerek bu transferi gerçekleştirdi.

2017’nin bitmesine sayılı günler kala İngiliz ekibi Liverpool, adeta flaş bir transfere imza attı. Merseyside ekibi, Southampton’ın 26 yaşındaki stoperi Virgil van Dijk’i 84.5 milyon Euro’ya kadrosuna katarak, dünya üzerinde bir defans oyuncusu için en yüksek bedeli ödeyen takım oldu.

Türkiye’den de bu sezon Avrupa’nın önemli kulüplerine önemli rakamlara transferler gerçekleşti. Bunların ilki ise Galatasaray’dan Leipzig’e transfer olan Bruma. Sarı-kırmızılıların, 2013-2014 sezonun Portekiz takımı Sporting’ten kadrosuna kattığı ve gelecek vaat eden isimler arasında yer alan Bruma, sezon başında 12.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Alman ekibi Leipzig’e transfer oldu.

Real Madrid’in efsanelerinden biri olmayı başaran Portekizli futbolcu Pepe, Beşiktaş’a transfer oldu. Türkiye’ye transfer olan en kariyerli oyuncu siyah-beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. 10 yıllık Real Madrid macerasını Beşiktaş ile sonlandıran deneyimli savunmacı, yıllık 3 milyon 350 bin Euro ücret alıyor.

Belki de 2017’de Türk futbolu için en önemli olaylarından başında Cengiz Ünder’in Roma’ya transferi geliyor. Henüz bir sezon önce transfer olduğu Medipol Başakşehir’de her geçen gün kendini geliştirerek Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına giren 20 yaşındaki futbolcunun yeni durağı İtalya oldu. Roma ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Ünder, eski kulübüne de bonuslarla birlikte 15 milyon Euro gibi bir kazanç sağladı.

İlhan Cavcav hayatını kaybetti

2017’de Türk sporunda üzücü olaylar da yaşadı. Türk sporunun efsane başkanlarından Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 sezonuna İlhan Cavcav sezonu adını verdi.

2017’de Türk sporu acı haberlerle sarsılmaya devam etti. Cavcav’ın ardından Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaciğer nakli yapılan 50 yaşındaki milli sporcu, yaşamını yitirdi. Ay-yıldızlı sporcunun cenaze törenine devlet büyüklerinden birçok isim, çok sayıda seveni ve Yunan rakibi Veloiris Leonidis de katıldı.

Ay-yıldızlılar, 2017’de hareketli günler geçirdi. A Milli Futbol Takımı’ndaki kötü gidişatın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim’i görevden aldı. Terim’den boşalan teknik patronluk koltuğuna Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu oturdu.

2017’de yeşil sahalarda birçok ayrılık yaşandı. İsmi efsaneler arasında yerini almış oyuncular futbola veda etti. Kaka, Didier Drogba, Philipp Lahm, Frank Lampard, Xabi Alonso, Xavi, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Dirk Kuyt gibi birçok yıldız futbolu bıraktığını açıkladı. Akıllarda ise İtalya futbolunun efsanelerinden Francesco Totti’nin jübilesini yaptığı karşılaşma sonrası Roma taraftarına veda ettiği görüntüler kaldı.

Fenerbahçe 2017 Olağan Mali Genel Kurulu’nda Ali Koç, Mayıs 2018’de yapılacak olan seçimde aday olacağını açıkladı. Aday olacağını açıklayan Koç’a genel kurul sırasında ‘Büyük Başkan’ tezahüratları yapıldı.