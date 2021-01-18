Eşleşmemiş Huawei P50nin ilk detayları belli olmaya başladı
EŞLEŞMEMİŞ

Huawei P50'nin ilk detayları belli olmaya başladı

Birkaç ay içerisinde duyurulması beklenen Huawei P50 modeliyle alakalı ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Söylentilere göre telefon kamerası 200 kata kadar yakınlaştırma yapabilecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei P50
Huawei P50

Yılın ilk yarısında çıkması beklenen Huawei P50 ile ilgili söylentiler gelmeye devam ediyor. Hatta son bilgilere göre yeni telefonda Kirin 9000 ve Kirin 9000e yonga setlerinin yer alması bekleniyor. Ayrıca ekranın 90 Hz tazeleme destekleyeceği tahmin ediliyor.

P50 ailesinde Kirin 9000 ve Kirin 9000e yonga setlerinin gelmesi bekleniyor.

Kamerada 200 kata kadar yakınlaştırma

Bir diğer önemli husus da kamera tarafı. Yeni modelde Mate 40'a oranla çok daha yüksek performanslı bir kameranın yer alacağı ve özellikle de yakınlaştırma yeteneğiyle ön plana çıkacağı ifade ediliyor. Hatta 200 kata kadar yakınlaştırma desteği de belirtiliyor.

Elbette şu an için Huawei cephesinden bu bilgilerle alakalı bir doğrulama yok. Ancak yine de özellikle hızlı ve kablosuzşarjtarafında da önemli atılımlar bekleniyor.

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