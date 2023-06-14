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Erdoğan'dan faiz açıklaması: Düşük faiz yüksek enflasyon açıklaması

Dolar kuru başta olmak üzere piyasaların gözü hem FED hem de TCMB’den gelecek faiz kararlarında. Seçimlerden zaferele çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirdi. "Hazine ve Maliye Bakanımız ile Merkez Bankası Başkanımızla güzel neticeler alacağız." diyen Erdoğan, faiz politikası konusunda değişime gitmediğini belirterek, " Bazı arkadaşlar 'Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor” gibi bir yanılgının içine düşmesin." dedi. İşte Erdoğan'ın asgari ücret ve memur maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamanın detayları.

14:34 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her dönemde olduğu gibi ekonominin güçlendirme beklentisini yine devam ettirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani burada ekonomiyi bir kenara koyalım diyemezsiniz. Her ülkenin ilk işi ekonomidir. Ve burada da atılacak olan adımda, özellikle gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki görevi gerek Merkez Bankasındaki değişiklik gerek BDDK’da attığımız adım, bütün bunlarla beraber ekonomiyle ilgisi olan Bakanlarımız yani Ticaret Bakanımızdan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, savunma sanayiine varıncaya kadar hepsi bu işle ilgili" dedi

Erdoğan'dan düşük faiz yüksek enflasyon açıklaması

Faiz politikalarına da değinen Erdoğan şunları söyledi: “Bazı arkadaşlar 'Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanı'mızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile atmasını kabullendik, hayırlı olsun dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz başbakanlığım döneminde biz (enflasyonu) tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6'ydı, enflasyon da 6,2'ydi. O zaman yine bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakan'ımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman 'düşük faiz, düşük enflasyon' teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum."

Asgari ücret temmuz ara zammı son durum ne?

Erdoğan, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, "Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak." dedi.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kademeli zam geliyor: İşte Memur maaşı zam oranı
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kademeli zam geliyor: İşte Memur maaşı zam oranı

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlanıyor. En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memur aylıklarına yapılan zammın 13.52 puanı, SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zammın da 14.60 puanı normal zammın dışındaki refah zammından oluştu. Peki 7.500 lira ve üzeri alanların emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte, zam oranlarıyla ilgili son gelişmeler.

Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor
Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce müjdeyi vermişti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması için refah payı ve enflasyon farkı gibi iyileştirmeler yapılacak. Milyonlarca memur ve emekli, "Emekli maaşları ne kadar olacak, memur zam oranı ne kadar, son enflasyona göre 2023 Temmuz memur zammı ne olur” gibi sorular da sorulmaya devam ediyor. TÜİK, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyonu yüzde 15.26 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar ile emeklileri açısından yüzde 7.26’lık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Peki temmuz memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte öğretmen, doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#faiz
#enflasyon
33 dakika önce
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