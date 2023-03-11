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Fenerbahçe Beko Barcelona’yı 81-73 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 28’inci haftasında sahasında konuk ettiği Barcelona’yı 81-73 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 17’nci galibiyetini aldı. Barcelona ise 10’uncu mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe Beko’da Motley 16, Guduric 15 sayıyla mücadele ederken; Barcelona’da 19 sayı kaydeden Nikola Mirotic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:05 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko 81-73 Barcelona

Fenerbahçe Beko 81-73 Barcelona

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 28’inci haftasında sahasında konuk ettiği Barcelona’yı 81-73 mağlup etti.

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Barcelona maç özetini izlemek için

FENERBAHÇE BEKO, JAN VESELY’İ UNUTMADI

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının öncesinde 2014-2022 yılları arasında sarı-lacivertli ekibin formasını giyen ve yaz transfer döneminde Barcelona’ya transfer olan Çekyalı oyuncu Jan Vesely, Fenerbahçe kulübü tarafından onurlandırıldı. Sarı-lacivertli ekiple 2017 yılında EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Vesely’e karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, formasının olduğu bir çerçeve takdim etti. Sarı-lacivertli taraftarlarda eski oyuncusunu, Vesely’e özgü olan tezahürat ile karşılayıp büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Çekyalı oyuncuya ayrıca eşi ve çocuğu da eşlik etti.


#Fenerbahçe Beko
#Barcelona
#Turkish Airlines
#EuroLeague
2 saat önce
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Fenerbahçe Beko Barcelona’yı 81-73 mağlup etti
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