Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının öncesinde 2014-2022 yılları arasında sarı-lacivertli ekibin formasını giyen ve yaz transfer döneminde Barcelona’ya transfer olan Çekyalı oyuncu Jan Vesely, Fenerbahçe kulübü tarafından onurlandırıldı. Sarı-lacivertli ekiple 2017 yılında EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Vesely’e karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, formasının olduğu bir çerçeve takdim etti. Sarı-lacivertli taraftarlarda eski oyuncusunu, Vesely’e özgü olan tezahürat ile karşılayıp büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Çekyalı oyuncuya ayrıca eşi ve çocuğu da eşlik etti.