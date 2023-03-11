Fenerbahçe Beko 81-73 Barcelona
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 28’inci haftasında sahasında konuk ettiği Barcelona’yı 81-73 mağlup etti.
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
FENERBAHÇE BEKO, JAN VESELY’İ UNUTMADI
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının öncesinde 2014-2022 yılları arasında sarı-lacivertli ekibin formasını giyen ve yaz transfer döneminde Barcelona’ya transfer olan Çekyalı oyuncu Jan Vesely, Fenerbahçe kulübü tarafından onurlandırıldı. Sarı-lacivertli ekiple 2017 yılında EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Vesely’e karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, formasının olduğu bir çerçeve takdim etti. Sarı-lacivertli taraftarlarda eski oyuncusunu, Vesely’e özgü olan tezahürat ile karşılayıp büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Çekyalı oyuncuya ayrıca eşi ve çocuğu da eşlik etti.