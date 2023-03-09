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Anadolu Efes Kızılyıldız'a mağlup oldu: 94-75

Euroleague’in 27’nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Anadolu Efes parkeden 94-75 mağlup ayrıldı. Mücadelenin en skorer oyuncusu ise 22 sayı kaydeden Facundo Campazzo oldu. Anadolu Efes’de Beaubois 15, Singleton, Bryant 10, Erten Gazi, Clyburn 12, Buğrahan Tuncer 8, M’Baye 12, Zizic 16, Dunston 2 sayıyla oynadı. Kızılyıldız - Anadolu Efes maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:05 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kızılyıldız 94-75 Anadolu Efes

Kızılyıldız 94-75 Anadolu Efes

#Euroleague
#Anadolu Efes
#Kızılyıldız
#Facundo Campozzo
#Buğrahan Tuncer
21 dakika önce
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Anadolu Efes Kızılyıldız'a mağlup oldu: 94-75
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