Kızılyıldız 94-75 Anadolu Efes
Euroleague’in 27’nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Anadolu Efes Kızılyıldz’a 94-75 mağlup oldu.
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
#Euroleague
#Anadolu Efes
#Kızılyıldız
#Facundo Campozzo
#Buğrahan Tuncer
21 dakika önce
Anadolu Efes Kızılyıldız'a mağlup oldu: 94-75
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