Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 26’ncı haftasında sahasında ağırladığı Virtus Bologna’yı 104-72 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu maçın ardından 16 galibiyete ulaştı. Virtus Bologna ise 14’üncü mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Dimitris Itoudis, maça çok iyi başladıklarını ve deplasmanda kaybettikleri rakiplerine karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.