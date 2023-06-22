Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Süleyman Soylu’dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna Ali Yerlikaya oturdu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yardımcıları da belli oldu. Yayımlanan karara göre, Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu.