Fırat Delibaş
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo’yu 'tasarlayarak öldürme' suçundan bin 642 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın Esenyurt’ta bir adreste saklandığına dair ihbar aldı. Delibaş'ın saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Fırat Delibaş ile birlikte örgüt üyeleri Cuma Barut, Şehmus Demirkıran, Nevzat Yakışıklı, Mehmet Bektaş ve Efraim Yücel gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Delibaş hakkında 2019 yılında Güven Timleri Şube müdürlüğü ekiplerine görevi yaptırmamak suçunu işlediği ve bu suçtan da 1 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Fırat Delibaş kimdir?
Fırat Delibaş, Diyarbakır'da doğdu. 2000'li yıllarda ailesiyle birlite İstanbul'a yerleşen Fırat Delibaş hakkında ülkenin ünlü kapkaç çetelerinin birinin başında olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.
Fırat Delibaş suçu nedir?
İstanbul Beyoğlu'nda 2003 yılı Ekim ayında polis ekiplerinin 30 ayrı adreste gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 35 adamı ile beraber gözaltına alınan Fırat Delibaş hakkında 41 yıldan 89 yıla kadar hapis istendi. 3 yıl cezaevinde kalan Delibaş daha sonra serbest kaldı.
Fırat Delibaş ne yaptı, neden gözaltına alındı?
İstanbul‘da düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş yıllarda birçok soruşturmada adı geçen Delibaş, 23 yıl önce Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo’nun Beyoğlu‘nda öldürülmesine olayına ilişkin uzun süredir aranıyordu.