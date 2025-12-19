Yeni Şafak
ABD'de Filistin destekçileri İsrail'e askeri sevkiyatı protesto etti

09:0419/12/2025, Cuma
AA
ABD'nin California eyaletindeki Oakland Limanı önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'e gönderilen askeri mühimmatın sevkiyatını engellemek amacıyla protesto düzenledi. Liman tesisleri önünde bir araya gelen protestocular, "Askeri yardımı durdurun" ve "Gazze'ye özgürlük" yazılı pankartlar taşıyarak ABD'nin İsrail politikalarını eleştirdi. Göstericiler, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında kullandığı mühimmatın bu limandan sevk edildiğini belirterek terminal girişlerini kapatmaya çalıştı.

