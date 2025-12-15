Gazze’de Ahmed Ebu Seker kayıplarına rağmen çocuklara umut oluyor

Gazze’deki Bureyc Mülteci Kampı’nda yaşayan 28 yaşındaki Ahmed Mahmud Kamil Ebu Seker, savaşta ailesinin tamamını kaybetmesine rağmen çocukları güldürmek için kamp içinde gönüllü olarak palyaçoluk yapıyor. Derin acısını yüzündeki gülümsemenin ardına saklayan Ahmed, tüm zorluklara karşın çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için hayata tutunmaya çalışıyor.

