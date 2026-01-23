Gazze’de umut sahada: Engelli sporcular saha ve ekipman eksikliğine rağmen antrenmanlarına devam ediyor

Gazze İrade Takımı, İsrail saldırılarında yıkıma uğramasına rağmen faaliyet göstermeye devam eden Filistin Stadı'nda antrenmanını yapıyor. Tamamı uzuv kaybı yaşayan ve koltuk değnekleriyle hareket eden sporculardan oluşan takım, saha ve ekipman eksikliğine rağmen çalışmalarını sürdürerek spor faaliyetlerine devam ediyor.

