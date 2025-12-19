Han Yunus’taki Barkuk Kalesi İsrail saldırılarında tahrip oldu

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan ve Memlükler dönemine ait önemli bir tarihi eser olan Berkuk Kalesi, İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırıları sırasında büyük ölçüde tahrip oldu. Kahire, Şam ve Gazze hattını birbirine bağlayan güzergah üzerinde bulunan kale, inşa edildiği dönemde kenti koruma ve tüccarlarla yolcular için buluşma noktası olarak kullanılıyordu.

