Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Han Yunus’taki Barkuk Kalesi İsrail saldırılarında tahrip oldu

Han Yunus’taki Barkuk Kalesi İsrail saldırılarında tahrip oldu

13:5719/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan ve Memlükler dönemine ait önemli bir tarihi eser olan Berkuk Kalesi, İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırıları sırasında büyük ölçüde tahrip oldu. Kahire, Şam ve Gazze hattını birbirine bağlayan güzergah üzerinde bulunan kale, inşa edildiği dönemde kenti koruma ve tüccarlarla yolcular için buluşma noktası olarak kullanılıyordu.

#gazzeşeridi
#hanyunus
#memlükler
#berkukkalesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SÖMESTR VE ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?