Faiz indirimi sonrası otomobil fiyatlarının artacağı beklentisiyle, 600 bin TL bütçeli araç arayışı hızlandı. Vatandaşlar, özellikle 5 yaşından genç ve yeni teknolojili otomobilleri tercih ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesi, otomobil fiyatlarının artacağı yönündeki beklentileri artırdı.
Yeni yıl yaklaştıkça bu beklenti güçlenirken, vatandaşlar da araç arayışlarına hız verdi.
Ortalama 600 bin TL bütçeyle otomobil sahibi olmak isteyenler, özellikle yeni teknolojiye sahip ve 5 yaşından genç araçları tercih ediyor.
İşte 600 bin TL ile alınabilecek, genç ve modern teknolojiye sahip otomobiller:
RENAULT CLİO 2019
0.9 Benzin
1.0 Tce benzin
1.0 Sce benzin
PEUGEOT 301 2018 VE ÜSTÜ
1.5 dizel
1.2 benzin
CITROEN C ELYSEE 2018 VE ÜSTÜ
1.5 dizel
1.2 benzin
FIAT EGEA 2019 VE ÜSTÜ
1.4 benzin
Türkiye'de gayrimenkul ve otomotiv sektörlerindeki aşırı fiyat artışları, politika faizinin düşürülmesi ve sıkı para politikası uygulamalarıyla kontrol altına alındı.
Bu gelişme, otomobil sahibi olmayı planlayanları memnun etti. Vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirerek araç arayışına hız verdi.
Diğer yandan, doğru aracı satın aldıktan sonra pişmanlık yaşamamak ve sanayi ustalarından uzak durmak isteyenler, ikinci el piyasasında en çok tercih edilen modelleri araştırmaya başladı.
İkinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobil markaları şu şekilde sıralanıyor:
HONDA
RENAULT
FIAT
TOYOTA
VOLKSWAGEN
Togg zirvede
Togg T10X ise 2024'te elektrikli otomobil pazarında yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.