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En eski modeli 5 yaşında: İşte 600 bin TL'ye sahip olabileceğiniz otomobiller

En eski modeli 5 yaşında: İşte 600 bin TL'ye sahip olabileceğiniz otomobiller

10:1620/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
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Faiz indirimi sonrası otomobil fiyatlarının artacağı beklentisiyle, 600 bin TL bütçeli araç arayışı hızlandı. Vatandaşlar, özellikle 5 yaşından genç ve yeni teknolojili otomobilleri tercih ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesi, otomobil fiyatlarının artacağı yönündeki beklentileri artırdı.

Yeni yıl yaklaştıkça bu beklenti güçlenirken, vatandaşlar da araç arayışlarına hız verdi. 

Ortalama 600 bin TL bütçeyle otomobil sahibi olmak isteyenler, özellikle yeni teknolojiye sahip ve 5 yaşından genç araçları tercih ediyor.


İşte 600 bin TL ile alınabilecek, genç ve modern teknolojiye sahip otomobiller:

RENAULT CLİO 2019


0.9 Benzin

1.0 Tce benzin

1.0 Sce benzin

PEUGEOT 301 2018 VE ÜSTÜ


1.5 dizel

1.2 benzin

CITROEN C ELYSEE 2018 VE ÜSTÜ


1.5 dizel

1.2 benzin

FIAT EGEA 2019 VE ÜSTÜ


1.4 benzin

Türkiye'de gayrimenkul ve otomotiv sektörlerindeki aşırı fiyat artışları, politika faizinin düşürülmesi ve sıkı para politikası uygulamalarıyla kontrol altına alındı.

Bu gelişme, otomobil sahibi olmayı planlayanları memnun etti. Vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirerek araç arayışına hız verdi.


Diğer yandan, doğru aracı satın aldıktan sonra pişmanlık yaşamamak ve sanayi ustalarından uzak durmak isteyenler, ikinci el piyasasında en çok tercih edilen modelleri araştırmaya başladı.

İkinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobil markaları şu şekilde sıralanıyor:


HONDA

RENAULT

FIAT

TOYOTA


VOLKSWAGEN


Togg zirvede


Togg T10X ise 2024'te elektrikli otomobil pazarında yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.

#otomotiv
#ekonomi
#otomobil

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