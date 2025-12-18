Antalya'da mali müşavir devlet desteğiyle üretime başladı: Ürünün kilosu 650 bin lira

Mayıl, geleneksel tarımın tüm zorluklarının kapalı sistemle ortadan kalktığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:





"Burada kapalı alanda hiçbir risk yok. Hastalık riski bazında hiçbir haşere yok. Tamamıyla organik sistem bazında, ilaç kullanılmıyor. Ayrıca topraksız açık alanda 3-4 yılda alınan soğan çoğaltımının burada her yıl tekrarlanması, sistemi hem risksiz hem de yüksek verimli hale getiriyor. İlk başta endişelenirken, 12 Kasım'da ilk çiçekleri görmemiz büyük sevinç yaşattı. Tesisi, ekip çalışmasıyla kurduk. Bize bu alanda destek olan başta Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."