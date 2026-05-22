Aslan payını Türkiye kaptı! Sıçramayı KIZILELMA'yla yapacaklar: Dünya bu anlaşmayı konuşuyor

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişi uluslararası raporlara da yansıdı. Londra merkezli analiz şirketi GlobalData, Endonezya’nın önümüzdeki 10 yılda insansız hava araçlarına yaklaşık 2,7 milyar dolarlık yatırım yapacağını, bu bütçenin yaklaşık yüzde 70’inin ise Türk savunma platformlarına ayrılmasının beklendiğini açıkladı. Raporda, Baykar üretimi KIZILELMA’nın Endonezya’nın hava muharebe gücünde “stratejik sıçrama” sağlayacağı vurgulandı.
Baykar ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında 12 adet Bayraktar KIZILELMA’nın 2028 yılından itibaren teslim edilmesi planlanıyor.
Küresel savunma analizlerinde dikkat çeken anlaşmanın, yalnızca bir satın alma değil, uzun vadeli stratejik ortaklık anlamına geldiği ifade edildi.
Londra merkezli GlobalData’nın yayımladığı “Küresel Askeri İnsansız Hava Araçları (İHA) Pazarı Tahmini 2026-2036” raporunda, Endonezya’nın Türk savunma teknolojilerine duyduğu güvene dikkat çekildi. Raporda, “Endonezya’nın önümüzdeki on yılda İHA tedarikine yaklaşık 2,7 milyar dolar yatırım yapması öngörülüyor. Bu yatırımın yaklaşık yüzde 70’inin Türk menşeli platformlara yönlendirilmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.
GlobalData Havacılık ve Savunma Analisti Venkatesh Kandlikar ise Endonezya’nın son yıllarda yeni nesil savunma sistemlerine yönelerek hava gücünü ciddi şekilde artırdığını belirtti. Türkiye ile gelişen savunma iş birliğinin Endonezya’nın askeri modernizasyon hedeflerinde kritik rol oynadığını kaydeden Kandlikar, Malakka Boğazı çevresinde yaşanabilecek olası krizlere karşı Jakarta yönetiminin hazırlık yaptığına dikkat çekti.
Kandlikar, “Malakka Boğazı küresel ticaret açısından kritik bir geçiş noktası. Gelecekte bölgede yaşanabilecek olası bir çatışma dünya ekonomisini derinden etkileyebilir. Endonezya, savunma kapasitesini modernize ederek bölgedeki çıkarlarını güvence altına almaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Asya basını da KIZILELMA anlaşmasını “stratejik sıçrama” olarak yorumladı. Yapılan değerlendirmelerde, anlaşmanın teknoloji transferi, yerel üretim ve bakım altyapısını da kapsadığı belirtilirken, Endonezya’nın yalnızca platform satın almadığı, Türk savunma ekosistemine entegre olmayı hedeflediği ifade edildi.
Haberde, Endonezyalı savunma şirketi Republikorp’un uçak gövdesi montajı, aviyonik entegrasyonu, silah sistemi sertifikasyonu ve bakım-onarım süreçlerinde yerel kapasite geliştireceği aktarıldı.
Bu iş birliğinin daha önce Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI projelerinde yürütülen ortak üretim tecrübelerinin devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.
Asya basını ayrıca, KIZILELMA anlaşmasının geçen yıl gündeme gelen KAAN savaş uçağı iş birliğiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Analizlerde, “KAAN ve KIZILELMA’nın insanlı-insansız ekip çalışması konseptiyle görev yapabilmesi, Endonezya Hava Kuvvetleri’ne önemli operasyonel üstünlük sağlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.