ATM ekranında bu uyarı çıkacak: Milyonlarca kredi kart sahibini ilgilendiriyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 400 bin TL üzeri kredi kartı limitlerine yönelik yeni dönem bugün başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) talimatıyla bankalar kart limitlerini kademeli olarak düşürecek. Düzenlemeden etkilenen kullanıcılar ise ATM’de yeni bir uyarı ekranıyla karşılaşacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemesi kapsamında, limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kredi kartları için kısıtlama süreci başladı.
Bankalara iletilen talimat doğrultusunda bu kartların limitlerinde yüzde 50 ila 80 arasında düşüş yapılması istenirken, uygulama için 15 Şubat 2026’ya kadar süre tanınmıştı.
Pazartesi itibarıyla bankaların peş peşe kredi kartı limitlerinde kısıtlamaya gitmesi beklenirken, düzenlemeden etkilenecek vatandaşlara SMS ve mail yoluyla bilgilendirme yapılacak.
Eğitim ve sağlık harcamaları kapsam dışında tutulacak.
EKRANDA UYARI METNİ GÖSTERİLECEK
Öte yandan limit değişikliğinden etkilenen müşteriler, kredi kartları ile ATM'den yapacakları ilk işlemde limitlerinin düşürüldüğüne dair uyarı yazısı ile karşılaşacak.
Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılacak nakit avans işlemelerinde de kullanıcılara kredi kartı limitlerindeki değişikliğin nedenini açıklayan bir uyarı metni gösterilecek.
400 bin TL üzerinde limite sahip kredi kartlarına yapılacak sınırlama işleminin yanı sıra bankalar, 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm kredi kartı limitleri için müşterilerin aylık gelirini dikkate alan bir sınırlama uygulayacak. Kredi kartı alındıktan sonraki ilk 2 yıl için tavan limit, müşterinin aylık gelirinin iki katı olacak. Daha uzun süreli kredi kartlarında ise bu sınır aylık gelirin 4 katına kadar yükselebilecek.
Örneğin; 2026 yılında asgari ücret kazanan bir vatandaş, kredi kartı limitini en çok 112 bin TL olarak belirleyebilecek. Ayrıca müşterilerin kredi kartı limit artış taleplerinde aylık gelirlerini kanıtlayacak şekilde belge sunması zorunlu olacak.