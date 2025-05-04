İngiliz otomobil markası MG, Mayıs ayına özel cazip kampanyalarını ve güncel fiyat listesini duyurdu. Markanın popüler SUV modellerinden birinin fiyatı da belli oldu. İşte detaylar...
Otomobil dünyasında adından sıkça söz ettiren MG, 2025 Mayıs ayı için yeni fiyat listesini duyurdu.
Elektrikli, hibrit ve benzinli motor seçenekleri ile her ihtimale hitap eden MG, "her bütçeye uygun araç seçenekleri bizde" sloganını bir kez daha vurguluyor.
Yeni fiyat listesine göre, MG ZS 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, elektrikli modeli MG4 ise 1 milyon 379 bin TL'den başlıyor.
Elektrikli araç tutkunları için MG ZS EV ve MG4 modelleri ideal seçenekler sunarken, geleneksel motor seçeneklerinden vazgeçmek istemeyenler için hibrit E-HS ve benzinli HS modelleri öne çıkıyor.
Lüks ve teknolojiyi bir arada isteyenler içinse MG Marvel R, üst segment özellikleriyle dikkat çekiyor.
Ayrıca, otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip finansman seçenekleri de sunuluyor. 250.000 TL'ye kadar 12 ay sıfır faiz kampanyası, MG araçlarını daha ulaşılabilir kılıyor.
MG 2025 Mayıs Fiyat Listesi
MG ZS Comfort 1.0T AT Benzin: 1.399.000 TL
MG ZS Luxury Plus 1.0T AT Benzin: 1.590.000 TL
MG ZS EV Luxury Elektrikli: 1.699.000 TL
MG HS Benzinli: 2.369.000 TL
MG4 Electric Comfort: 1.379.000 TL
MG4 Electric Luxury: 1.579.000 TL
MG4 XPOWER Elektrik: 2.150.000 TL
MG Marvel R Performance: 3.499.000 TL