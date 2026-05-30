Dev bankadan altında kritik revizyon: Yatırımcıyı ters köşe yapan karar

Yeni hedef 5 bin 500 dolar





Bankanın yayımladığı son güncellemeye göre, ons altının 2026 yıl sonu tahmini 5 bin 900 dolar seviyesinden 5 bin 500 dolara çekildi. UBS analistlerinden Dominic Schnider ve Wayne Gordon tarafından hazırlanan değerlendirmede, bu düşüşün temel nedenleri olarak yüksek seyreden ABD tahvil getirileri ve doların küresel ölçekteki sarsılmaz duruşu gösterildi. Uzmanlar, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelik iştahının bu makroekonomik koşullar altında ciddi oranda zayıfladığına dikkat çekiyor.