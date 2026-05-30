Dev bankadan altında kritik revizyon: Yatırımcıyı ters köşe yapan karar

Küresel piyasalar savaş senaryoları ve sıkı para politikalarının gölgesinde yön ararken, dünyanın en büyük yatırım bankalarından İsviçre merkezli UBS, altın yatırımcısında soğuk duş etkisi yapan çarpıcı bir hamleye imza attı. Doların ve yüksek seyreden ABD tahvil getirilerinin değerli metal üzerindeki baskısını gerekçe gösteren dev kurum, 2026 yıl sonu ons altın beklentisinde sürpriz bir kesintiye gitti. İşte yatırımcıları yakından ilgilendiren tahmine dair detaylar.
Yeni hedef 5 bin 500 dolar
Bankanın yayımladığı son güncellemeye göre, ons altının 2026 yıl sonu tahmini 5 bin 900 dolar seviyesinden 5 bin 500 dolara çekildi. UBS analistlerinden Dominic Schnider ve Wayne Gordon tarafından hazırlanan değerlendirmede, bu düşüşün temel nedenleri olarak yüksek seyreden ABD tahvil getirileri ve doların küresel ölçekteki sarsılmaz duruşu gösterildi. Uzmanlar, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelik iştahının bu makroekonomik koşullar altında ciddi oranda zayıfladığına dikkat çekiyor.
Piyasa dinamiklerinin yeniden "fırsat maliyeti" kavramını fiyatlamaya başlaması, altının önündeki en büyük engellerden biri haline geldi. Herhangi bir faiz getirisi sunmayan altın, reel faizlerin yüksek olduğu mevcut finansal iklimde yatırımcı nezdindeki cazibesini yitiriyor.
Analistler, tam da bu gerekçeyle hem Borsa Yatırım Fonları (ETF) hem de vadeli işlem piyasalarındaki altın talebinde gözle görülür bir yavaşlama yaşandığının altını çiziyor.
Kısa ve orta vadedeki bu baskılara rağmen UBS, altının ana yükseliş trendinin henüz sonlanmadığını savunuyor. Mevcut fiyatlamaların ötesine bakan banka, değerli metalin bu yılı anlık seviyelerinin yaklaşık 1.000 dolar üzerinde bir noktada kapatma potansiyeli taşıdığını öngörüyor.
Öte yandan rapor, 2027 yılında para politikalarında daha ılımlı ve nötr bir havanın esmesi durumunda dolara olan desteğin azalacağını, böylece yatırımcı rotasının yeniden güçlü bir şekilde altına dönebileceğini vurguluyor.