Otomatik vitesli araçlar, manuel vitesli araçlara göre giderek daha fazla tercih edilmeye başlandı. Gelişen teknolojilerle birlikte, otomatik vitesli araçlar sürüş dinamiklerini iyileştirerek sürücüler için büyük kolaylık sağlıyor. İşte piyasadaki en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller...
Türkiye'deki otomatik vites algıları son 10 yılda ciddi bir değişim gösterdi.
Manuel vitesin taraftarları, otomatik vitesin sunduğu rahatlığı fark ettikten sonra tercihlerinde değişiklik yaptılar.
Bazı markaların otomatik şanzımanlarında sorunlar yaşansa da, bazı markaların otomatik şanzımanları sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
Otomatik vitesin arıza ve bakım maliyetleri yüksek olsa da, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.
Uzun yolculuklarda pek avantaj sağlamasa da, otomatik vites şehir içi yoğun trafikte büyük bir konfor sunuyor.
Debriyaja sürekli basmaktan yorulan sürücüler, otomatik vitesle tek ayakla araçlarını rahatça kontrol edebiliyor.
Şehir planlaması, trafik sorunları ve hava koşulları nedeniyle trafikte ilerlemek zorlaşmışken, manuel vitesli araçlarla trafikte kalmak ise sürücüler için oldukça yorucu hale gelmeye başladı.
Ancak bazı sürücüler, otomobillerine tam hakimiyet sağlayabilmek adına manuel vites kullanımını hala tercih ediyor.
Otomatik vitesli sıfır araçlar arasında en uygun fiyatlı seçenek KIA Picanto oldu. Picanto'nun fiyatı 1 milyon 33 bin TL'den başlıyor.
İşte en uygun fiyatlı otomatik vites otomobil modelleri;
Alfa Romeo Tonale TI 1.6 Dizel 130 hp otomatik - Fiyat 2.143.000
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI - Fiyat 2.270.740
BMW 120 1.5 170 bg M Sport - Fiyat 2.682.900
Chery Omoda 5 PRO Vision - Fiyat 1.620.000
Cupra Leon 1.5 eTSI 150 PS DSG - Fiyat 2.000.000
Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT - Fiyat 1.440.900
Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - Fiyat 1.615.900
Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin Otomatik - Fiyat 1.335.000
Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT - Fiyat 1.033.000
Mercedes A200 - Fiyat 2.547.200
MG ZS Comfort 1.0 AT- Fiyat 1.349.000
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - Fiyat 1.584.900
Peugeot E-208 GT 100kW - Fiyat 1.463.000
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 - Fiyat 1.324.900
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG - Fiyat 1.363.000
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style - Fiyat 1.315.000
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS - Fiyat 1.463.000
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG - Fiyat 1.656.000
Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - Fiyat 1.103.000