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En ucuz otomatik vitesli araçlar: Fiyatlar 1 milyon 33 bin liradan başlıyor

En ucuz otomatik vitesli araçlar: Fiyatlar 1 milyon 33 bin liradan başlıyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:2021/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Otomatik vitesli araçlar, manuel vitesli araçlara göre giderek daha fazla tercih edilmeye başlandı. Gelişen teknolojilerle birlikte, otomatik vitesli araçlar sürüş dinamiklerini iyileştirerek sürücüler için büyük kolaylık sağlıyor. İşte piyasadaki en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller...

Türkiye'deki otomatik vites algıları son 10 yılda ciddi bir değişim gösterdi.

Manuel vitesin taraftarları, otomatik vitesin sunduğu rahatlığı fark ettikten sonra tercihlerinde değişiklik yaptılar.


Bazı markaların otomatik şanzımanlarında sorunlar yaşansa da, bazı markaların otomatik şanzımanları sorunsuz bir şekilde çalışıyor.


Otomatik vitesin arıza ve bakım maliyetleri yüksek olsa da, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.


Uzun yolculuklarda pek avantaj sağlamasa da, otomatik vites şehir içi yoğun trafikte büyük bir konfor sunuyor.


Debriyaja sürekli basmaktan yorulan sürücüler, otomatik vitesle tek ayakla araçlarını rahatça kontrol edebiliyor.


Şehir planlaması, trafik sorunları ve hava koşulları nedeniyle trafikte ilerlemek zorlaşmışken, manuel vitesli araçlarla trafikte kalmak ise sürücüler için oldukça yorucu hale gelmeye başladı.


Ancak bazı sürücüler, otomobillerine tam hakimiyet sağlayabilmek adına manuel vites kullanımını hala tercih ediyor.


Otomatik vitesli sıfır araçlar arasında en uygun fiyatlı seçenek KIA Picanto oldu. Picanto'nun fiyatı 1 milyon 33 bin TL'den başlıyor.


İşte en uygun fiyatlı otomatik vites otomobil modelleri;


Alfa Romeo Tonale TI 1.6 Dizel 130 hp otomatik - Fiyat 2.143.000


Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI - Fiyat 2.270.740

BMW 120 1.5 170 bg M Sport - Fiyat 2.682.900

Chery Omoda 5 PRO Vision - Fiyat 1.620.000

Cupra Leon 1.5 eTSI 150 PS DSG - Fiyat 2.000.000


Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT - Fiyat 1.440.900

Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - Fiyat 1.615.900

Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin Otomatik - Fiyat 1.335.000

Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT - Fiyat 1.033.000

Mercedes A200 - Fiyat 2.547.200

MG ZS Comfort 1.0 AT- Fiyat 1.349.000

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - Fiyat 1.584.900

Peugeot E-208 GT 100kW - Fiyat 1.463.000

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 - Fiyat 1.324.900

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG - Fiyat 1.363.000

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style - Fiyat 1.315.000


Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS - Fiyat 1.463.000

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG - Fiyat 1.656.000

Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - Fiyat 1.103.000

#otomotiv
#otomatik vites
#KIA

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