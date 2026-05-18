Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs çeyrek altın fiyatı ne kadar? Son dakika altın fiyatları

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik fiyatlara yön verirken, 22 ayar bilezik fiyatları da merak konusu olmaya devam ediyor. Güncel veriler doğrultusunda altın fiyatları alış ve satış rakamları anlık olarak değişkenlik gösteriyor. Ons altındaki geri çekilme iç piyasaya yansırken gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları yakından izleniyor. Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 18 Mayıs Pazartesi haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 6.648,19 Gram altın satış: 6.649,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 10.859,00 Çeyrek altın satış: 10.931,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 21.719,00 Yarım altın satış: 21.854,00

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 42.670,31 Tam altın satış: 43.519,32

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 43.296,00 Cumhuriyet altını satış: 43.560,00

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın alış: 4.548,18 Ons altın satış: 4.548,77