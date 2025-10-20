Yeni Şafak
Isparta'da döküntü elmalar meyve suyu olmak için toplanıyor

21:2720/10/2025, Pazartesi
AA
Türkiye'nin elma üretiminde ilk sırasında yer alan Isparta'da, yağışların az olması sebebiyle büyümeyen ve dolu hasarına maruz kalan elmalar alım merkezlerinde toplanarak meyve suyu üreten fabrikalara taşınıyor.

Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan kuraklık tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor. Yağışların az olması nedeniyle yeterli büyüklüğe ve kaliteye ulaşamayan, "ıskarta" olarak nitelendirilen elmaların oranı da arttı.



Üreticilerin bahçelerinden topladıkları sofralık satışa uygun olmayan elmalar, meyve suyu yapılması için alım merkezlerine götürerek kilogram fiyatı 10-15 lira arasında satılıyor.



Isparta'nın Aksu ilçesinde döküntü elma toplama merkezi olan Mehmet Gökdayı, AA muhabirine, bu sene kuraklıktan dolayı döküntü elma rekoltesinde artış yaşandığını söyledi.


Yaklaşık 10 yıldır meyve suyu yapılması için elma topladığını belirten Gökdayı, "İlçemizde döküntü elma rekoltemiz her yıl yaklaşık 10 bin ton civarındayken bu sene kuraklıktan dolayı döküntü elma sayımız arttı. Bu nedenle meyve suyu yapımı için topladığımız elmalarda artış var." diye konuştu.

Elmaların hijyenik bir biçimde toplanıp fabrikalara sevk edildiğini dile getiren Gökdayı, elmalardan meyve suyu konsantreleri üretildiğini ve üretilen konsantre meyve sularının iç pazar ve ihracata satıldığını ifade etti.



