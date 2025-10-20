Isparta'da döküntü elmalar meyve suyu olmak için toplanıyor

Isparta'nın Aksu ilçesinde döküntü elma toplama merkezi olan Mehmet Gökdayı, AA muhabirine, bu sene kuraklıktan dolayı döküntü elma rekoltesinde artış yaşandığını söyledi.





Yaklaşık 10 yıldır meyve suyu yapılması için elma topladığını belirten Gökdayı, "İlçemizde döküntü elma rekoltemiz her yıl yaklaşık 10 bin ton civarındayken bu sene kuraklıktan dolayı döküntü elma sayımız arttı. Bu nedenle meyve suyu yapımı için topladığımız elmalarda artış var." diye konuştu.