Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dikkat! Burs ücretlerine zam geldi: İşte Bakan Kacır'ın açıkladığı yeni tablo

23/01/2026, جمعہ
Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dikkat! Beklenen haber Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Bilim dünyasının yüzünü güldüren yeni düzenlemeyle birlikte TÜBİTAK burs miktarları artırıldı. Hem öğrencileri hem de araştırmacıları kapsayan bu yeni destek paketinde, aylık burslara ek olarak performans ödemeleri de dikkat çekiyor. İşte yeni burs miktarları ve detaylar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda önemli rol oynayan araştırmacılar ve öğrenciler için sağlanan desteklerin kapsamının genişletildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Kacır, TÜBİTAK burs miktarlarının güncellendiğini belirtti.

Bakan Kacır paylaşımında, "Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Hayırlı olsun," ifadelerini kullanarak lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılar için belirlenen yeni rakamları kamuoyu ile paylaştı.

İŞTE ZAMLI BURS MİKTARLARI


Yapılan düzenleme ile birlikte, eğitim ve araştırma seviyelerine göre aylık ödemelerde ve performans teşviklerinde artış sağlandı. Güncel tablo şu şekilde şekillendi:


Lisans Öğrencileri: Aylık 6.000 TL

Yüksek Lisans Öğrencileri: Aylık 22.500 TL

Doktora Öğrencileri: Aylık 32.500 TL

(Ek olarak 11.000 TL’ye kadar performans ödemesi)

Doktora Sonrası Araştırmacılar: Aylık 43.500 TL

(Ek olarak 13.500 TL’ye kadar performans ödemesi)


YASAL UYARI

