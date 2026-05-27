Milyonlarca tapu sahibi dikkat: Son 4 güne girildi ödemeyenlerin cebinden kat kat fazlası çıkacak

Milyonlarca ev, iş yeri, arsa ve tarla sahibini yakından ilgilendiren ödemeler için son 4 gün. Emlak vergisinin ilk taksit dönemi sona ererken, araya giren bayram tatili mükelleflerin ödeme planlarını değiştirdi. Veznelerin kapalı olması nedeniyle vatandaşların cezalı duruma düşmemesi adına dijital kanallar öne çıkıyor. Süreyi kaçıranları bekleyen gecikme faizi ve şartları sağlayanlara sunulan muafiyet hakkı ise sürecin en kritik başlıkları arasında. Peki, bayram tatilinde ödemeler nereden ve nasıl yapılacak? İşte milyonlarca mülk sahibinin bilmesi gereken detaylar.

2 /6 Son ödeme tarihine dikkat

Emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinde son günün resmi tatile denk gelmesi nedeniyle takvimde esnekliğe gidildi. Mülk sahipleri, herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için ödemelerini 1 Haziran 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek. Yılın ikinci taksit ödemeleri ise her zamanki gibi kasım ayında tahsil edilecek.



3 /6 Geciken ödemeye yüzde 3,7 faiz uygulanacak

Vergisini yasal süresi içinde ödemeyen vatandaşları ekstra bir maliyet bekliyor. Ödemesi geciken tutarlar için aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi işletilecek. Yapılan hesaplamalara göre, 6 bin liralık emlak vergisi borcunun zamanında ödenmemesi halinde, yalnızca ilk ayın sonunda toplam borç gecikme zammıyla birlikte 6 bin 222 liraya yükselecek. Bu nedenle ödemelerin belirlenen tarihi geçmemesi büyük önem taşıyor.

4 /6 Alternatif ödeme kanalları

Bayram tatilinde belediye vezneleri ve tahsilat bürolarının hizmet vermemesi, online ödeme seçeneklerini öne çıkarıyor. Vatandaşlar vergi ödemelerini belediyelerin resmi internet siteleri, e-Devlet kapısı ve anlaşmalı bankaların mobil ve internet şubeleri üzerinden hızlıca yapabiliyor. PTT şubeleri de alternatif noktalar arasında yer alırken, uzmanlar tatil dönüşü yaşanabilecek olası sistem yoğunluklarına karşı işlemlerin şimdiden tamamlanmasını öneriyor.

5 /6 Muafiyet için şartlar

Kanun kapsamında belirli şartları taşıyan milyonlarca vatandaş emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor. Şehit yakınları, gaziler, engelli bireyler ile dul ve yetimler bu haktan doğrudan yararlanabiliyor. Ancak muafiyet durumunun otomatik olarak devreye girmediğini hatırlatan yetkililer, hak sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ilgili kurumlara resmi başvurularını zamanında yapması gerektiği konusunda uyarıyor.