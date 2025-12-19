Resmî Gazete'de yayımlandı: İkinci el araç piyasasında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç satış ve devir işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Resmî Gazete’de yayımlanan 7566 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe göre, araç tescil işlemlerinde satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınması kararlaştırıldı. Öte yandan uygulanacak sistemde harç tutarı bin liradan az olamayacak. İşte detaylar.

1 /5 Araç tescil ve satış işlemlerinde binde 2 oranında harç alınmasını öngören düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Yılbaşından itibaren uygulanacak sistemde harç tutarı bin liradan az olamayacak.

2 /5 Araç satışında "binde 2" dönemi

Yapılan değişiklikle birlikte, noter huzurunda gerçekleştirilen araç devir işlemlerinde satış bedeli üzerinden harç tahsil edilecek.





3 /5 Harç oranı: Satış bedelinin %0,2’si (binde ikisi). Asgari tutar: Hesaplanan rakam ne olursa olsun, ödenecek tutar 1.000 TL’den az olamayacak. Yürürlük tarihi: Yeni uygulama yılbaşından itibaren geçerli olacak.

4 /5 Kimler muaf tutulacak?

Düzenleme, bireysel kullanıcıları etkilerken ticari faaliyetleri korumayı amaçlıyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunan işletmelere yapılan araç satışlarında bu harç uygulanmayacak. Bu istisna ile kayıtlı ticaretin desteklenmesi hedefleniyor.