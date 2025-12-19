Yeni Şafak
Resmî Gazete'de yayımlandı: İkinci el araç piyasasında yeni dönem başlıyor

10:3319/12/2025, Cuma
İkinci el araç satış ve devir işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Resmî Gazete’de yayımlanan 7566 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe göre, araç tescil işlemlerinde satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınması kararlaştırıldı. Öte yandan uygulanacak sistemde harç tutarı bin liradan az olamayacak. İşte detaylar.

Araç tescil ve satış işlemlerinde binde 2 oranında harç alınmasını öngören düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Yılbaşından itibaren uygulanacak sistemde harç tutarı bin liradan az olamayacak.

Araç satışında "binde 2" dönemi


Yapılan değişiklikle birlikte, noter huzurunda gerçekleştirilen araç devir işlemlerinde satış bedeli üzerinden harç tahsil edilecek.



Harç oranı: Satış bedelinin %0,2’si (binde ikisi).

Asgari tutar: Hesaplanan rakam ne olursa olsun, ödenecek tutar 1.000 TL’den az olamayacak.

Yürürlük tarihi: Yeni uygulama yılbaşından itibaren geçerli olacak.

Kimler muaf tutulacak?


Düzenleme, bireysel kullanıcıları etkilerken ticari faaliyetleri korumayı amaçlıyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunan işletmelere yapılan araç satışlarında bu harç uygulanmayacak. Bu istisna ile kayıtlı ticaretin desteklenmesi hedefleniyor.

Örnek hesaplama: Ne kadar ödenecek?

Yeni sistemde ödenecek tutar, noterde beyan edilen satış bedeli üzerinden şu formülle hesaplanacak:


Araç Satış Bedeli Hesaplanan Harç Ödenecek Toplam Harç

400.000 TL 800 TL 1.000 TL (Alt sınır nedeniyle)

1.000.000 TL 2.000 TL 2.000 TL

2.500.000 TL 5.000 TL 5.000 TL

