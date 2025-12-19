Yeni Şafak
Trafikte 2026 tarifesi resmileşti: En düşüğü 1.246 TL'den başlıyor! İşte zamlı trafik cezaları listesi

Trafikte 2026 tarifesi resmileşti: En düşüğü 1.246 TL’den başlıyor! İşte zamlı trafik cezaları listesi

10:0319/12/2025, Cuma
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren rakamlar sonunda netleşti! 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, trafikte kural ihlali yapmanın bedeli de resmen değişti. En düşük trafik cezası bin liranın üzerine çıkarken, emniyet kemerinden hız sınırına, alkollü araç kullanımından drift atmaya kadar tüm kalemlerde rakamlar değişti. İşte 2026’da hatalı sürücülerin cebini yakacak o liste...

Yeni yılla birlikte trafikte kurallara uymamanın bedeli ağırlaşıyor. 2025 yılında 993 TL olarak uygulanan en düşük trafik cezası tutarı, 2026 itibarıyla 1.246 TL seviyesine çıkıyor. Bu tutar; emniyet kemeri takmama, takip mesafesi ihlali ve kask kullanmama gibi yaygın ihlalleri kapsıyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI


2026 yılı için beklenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) Resmi Gazete’de yayımlanarak netleşti. %25,49 olarak belirlenen oran sonrası gözler vergi, harç ve cezalara çevrildi. 


Yeni oranlarla birlikte güncellenen ve 2026'da sürücülerin karşısına çıkacak rakamlar şu şekilde:

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) 11.631 TL

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) 14.582 TL

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) 23.442 TL

Testi kabul etmemek 33.317 TL

Plakasız araç kullanma 19.719 TL

Yetkisiz çakar/siren kullanma 11.631 TL

Drift atma 58.212 TL

Emniyet kemeri takmama 1.245 TL

Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL

Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL

Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL

Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL

Engelli yerine park etme 2.492 TL

"3. KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE EHLİYETLERİNE EL KONULACAK"


Geçen yıl her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezasının uygulandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni Trafik Kanunu teklifine göre kırmızı ışıkta geçen sürücülerin üçüncü kez ihlalinde 30 gün, dördüncü kez ihlalinde 60 gün, beşinci kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. Altıncı kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur."

