Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
'13 dakikada kurbanı keserim' diyen acemi kasap kendini kesti

'13 dakikada kurbanı keserim' diyen acemi kasap kendini kesti

10:5027/05/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Adana’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde acemi kasaplar yine hastanelik oldu. Kurban yerine kendini kesen acemi kasabın arkadaşı, "Kasap olduğunu söyledi, biz de inandık. Kurban yerine kendi parmağını kesmiş" dedi.

Bayram namazının ardından tüm yurtta olduğu gibi Adana’da da kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kurban kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine akın etti.

"Kurban yerine parmağını kesmiş"


Kurban kesimi sırasında parmağını kesen Muhammet Çapkın tedavi olmak için bir arkadaşıyla Yüreğir Devlet Hastanesine geldi.


Acemi kasap Çapkın’ın arkadaşı, "’Ben kasabım’ dedi, ’13 dakikada kurbanı kesip parçalayacağım’ dedi. Biz de inandık. Kurbanı tuttu, çevirdi. Bir baktık kan akıyor. Kurban yerine parmağını kesmiş. Kurban yerine kendi kanını akıttı" dedi.


"Kasaba yardım ediyordum"


Acemi kasap yüzünden eli kesilen Yiğit Öztürk ise tedavi olmak için Karşıyaka Devlet Hastanesine geldi. Öztürk, "Dana keserken ustanın bıçağıyla elim kesildi. Dikiş atılması gerekiyormuş. Sabahtan bu yana 20 dana kestik. Normalde kasap değilim, şoförlük yapıyorum. Ama bu işten de anlıyorum. Kasaba yardım ederken elim kesildi" diye konuştu.


Öztürk, daha sonra motosiklet ile tedavi olmak için nöbetçi cerrahın olduğu hastaneye gitti.

#Adana
#Kurban Bayramı
#Kurbanlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sevgiliye, Dosta, Arkadaşa, Akrabaya, Eşe En Güzel, Anlamlı, Dualı, KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2026! Kurban Bayramı Hayırlı Bayramlar MESAJLARI