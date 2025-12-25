1.6 milyon veliye derin nefes aldıracak karar: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme için düğmeye basıldı

5- Nasıl burs alınır?





Özel okullar erken kayıt döneminde bursluluk sınavları düzenliyor. Bazı okullarda bu sınavlar başladı, çoğu okul ise şubat ayına kadar sınavlarını tamamlıyor. Sınav sonuçlarına göre öğrencilere yüzde 100'e varan oranlarda burs imkânı sağlanabiliyor.





6- Yüzde 3'lük burs kontenjanından kimler yararlanabilir?





Özel okullar, bulundukları yılki toplam öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar öğrenciyi ücretsiz okutmakla yükümlü. Şehit ve gazi çocukları ile korunmaya muhtaç çocuklar bu kontenjandan öncelikli olarak yararlanıyor ve yüzde 100 eğitim bursu alıyor. Bu gruplardan başvuru az olması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılabiliyor.