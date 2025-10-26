Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bir markaya ait yoğurtta jelatin, peynirde bitkisel yağ, bazı ürünlerde ise yağ oranlarının düşük olduğu tespit edildi.

