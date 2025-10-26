Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakanlık ifşa etti: 8 markada hile! Peynir, tereyağı ve yoğurt

Bakanlık ifşa etti: 8 markada hile! Peynir, tereyağı ve yoğurt

10:5626/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bir markaya ait yoğurtta jelatin, peynirde bitkisel yağ, bazı ürünlerde ise yağ oranlarının düşük olduğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

 Yeni listede peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler yer aldı.

Bir markaya ait yoğurtta jelatin, peynirde bitkisel yağ, bazı ürünlerde ise yağ oranlarının düşük olduğu tespit edildi. İşte detaylar..

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Peynir
#Tereyağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB bursluluk sınavı ne zaman, 2026 İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?