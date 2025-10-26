Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bir markaya ait yoğurtta jelatin, peynirde bitkisel yağ, bazı ürünlerde ise yağ oranlarının düşük olduğu tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Yeni listede peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler yer aldı.
Bir markaya ait yoğurtta jelatin, peynirde bitkisel yağ, bazı ürünlerde ise yağ oranlarının düşük olduğu tespit edildi. İşte detaylar..