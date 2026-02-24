Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Hırsızın üzerine kapıyı kilitledi: Soyduğu kuyumcuda kilitli kalan şüphelinin kaçışı ‘pes’ dedirtti

Hırsızın üzerine kapıyı kilitledi: Soyduğu kuyumcuda kilitli kalan şüphelinin kaçışı ‘pes’ dedirtti

18:1424/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Adana'da kuyumcu dükkanına giren şüpheli, silah zoruyla dört altın bileziği gasp etti. Şüpheli, iş yeri sahibinin kapıyı üzerine kilitlemesinin ardından camı tabancanın kabzasıyla kırıp kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi Y.K.'ye tabanca doğrultan şüpheli, 4 altın bileziği gasbetti.

İş yeri sahibi, altınları verdikten sonra kapıyı şüphelinin üzerine kilitledi. Şüpheli ise elindeki tabancanın kabzasıyla vurduğu kapının camını kırıp iş yerinden kaçtı.

 Bu sırada tabancasını dükkanın önünde düşüren şüpheli, koşarak uzaklaştı.

Kuyumcunun ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

#Adana
#Kuyumcu
#Hırsız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanlığından sarı kodlu uyarı geldi: O illerde kar yağışı bu gece başlayacak