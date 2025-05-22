Almanya'dan dönen çiftin ilk adımı bu oldu: Kesmeye kıyamadığı ağaçları kreş projesine dahil ettiler

Nihal Maviş, okul bünyesindeki masal evini yapmak istenilen alanda iki çam ağacının bulunduğuna değinerek, "Bu ağaçları yine engel olmaktan çıkartıp masal evimizi ağaçlara göre inşa ettik. Şu an çocuklarımız ağaçların gölgesinde masallarını dinleyip boyamalarını yapabiliyor, oyunlarını oynayabiliyorlar." diye konuştu.





Ağaçlarla ilgili çalışmada Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla çınar ağacının kesilmesi yerine 4 metre 85 santimetre raylar üzerinden taşınan Yürüyen Köşk'ten de esinlendiklerini dile getiren Maviş, şunları kaydetti:





"Ayrıca Peygamber Efendimizin 'Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu yüzden Yürüyen Köşk bize ilham veren mimarilerden bir tanesi. Biz bu duyarlılığı kendi eğitim anlayışımıza yansıtıyoruz. Doğaya saygıyı bir mimari prensip değil bir yaşam felsefesi olarak kabul ediyoruz."