Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince hastanelik oldu: 'Alıcının da satıcının da haberi yoktu'

İstanbul Sultangazi'de aracını satmak için ekspertize götüren bir kişi, yapılan incelemede otomobilin fabrika çıkışında olmayan detayın sonradan eklendiğini öğrendi. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine alıcı satın almaktan vazgeçerken, araç sahibi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Aracın ekspertiz işlemini yapan Enes Morkoç, "Alıcının da satıcının da haberi yoktu" dedi.
Oto ekspertiz merkezinde yapılan inceleme sırasında, satışa çıkarılan bir otomobilde tavanın değiştirildiği tespit edildi.
Olay, 10 Ocak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismini vermek istemeyen araç sahibi, aracını satmak için bir müşteriyle anlaşarak satış öncesi oto ekspertiz merkezine gitti. Yapılan kontrollerde, sunroofsuz model olması gereken otomobilin tavanının değiştirildiği belirlendi. Bunun üzerine alıcı, aracı satın almaktan vazgeçti.
Yaşanan gelişmelerin ardından araç sahibi fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
'Alıcının da satıcının da haberi yoktu'
Otomobile ekspertiz yapan Enes Morkoç, "Mal sahibi aracını satmak için ekspertizimize getirdi. Aracı incelediğimizde tavanın değişen olduğunu fark ettik. Aracın fabrika çıkışında tavanında sunroof olmadığını, tavan değiştirildikten sonra sunroof eklendiğini tespit ettik. Alıcının da satıcının da durumdan haberi yoktu. İkinci el araçlarda mutlaka ekspertiz yaptırmamız gerekiyor. Ekspertiz yaptıracağımız firmalara da dikkat etmemiz lazım. Firmaların mutlaka kurumsal olması gerekiyor. Aksi halde bu tür problemler yaşanabiliyor" diye konuştu.
'Mal sahibi fenalaştı'
Morkoç, "Mikron değerine baktığımızda aracın mikron değeri fabrika değerlerini birebir veriyor. Tavan döşemesini sökmeden bu aracın tavanının değişen olduğunu anlamamız mümkün değil. Çünkü mikron çalışması yapılmış. Aracın tavanının değişen olduğunu tespit ettikten sonra servis kayıtlarına baktık. Aracın normalde sunroofsuz, bayi çıkışlı bir model olduğunu gördük.
Tavan değiştirildikten sonra araca sonradan sunroof eklenmiş. Ayrıca ekstra paket de eklemişler. Aracın mevcut sahibi, aracı satın alırken ekspertiz yaptırmış ancak kurumsal olmayan bir firmada yaptırdığı için bu durum gözden kaçmış. Daha sonra ekspertiz firmasını aradığında da telefonlarına ulaşamamış. Mal sahibi yaşlı bir amcaydı. Durumu öğrendikten sonra dükkânda fenalaştı. Şu an hastanede, sağlık durumu hakkında bilgimiz yok" dedi.