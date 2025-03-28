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Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

07:2228/03/2025, Cuma
AA
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İstanbul Bahçelievler'de çıkan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler'de çıkan yangında 6 araç zarar gördü.

Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#İstanbul
#Bahçelievler
#Minibüs

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