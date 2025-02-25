Bartın'da köyde kar kalınlığı 2 metre

"KAR YAĞDIĞINDA KÖYE ULAŞIM YOKTU"





Köyde yaşayan Mehmet Dağcı, "3-4 gün köyümüzde yoğun kar yağışı oldu, şimdi kar yağışı durdu. Biz de küreklerimizle evlerimizin önünü ve çatılarda biriken karları temizlemeye çalışıyoruz. Köyde bulunan araçlarımız kar altında kaldı. Araçları bulmaya çalışıyoruz. Köye ulaşım kar yağdığında yoktu. Daha yeni yollarımız açılmaya başlandı" diye konuştu.