Bodrum'da ana su isale hattı patladı asfalt çöktü

Bodrum’da ana su isale hattı patladı asfalt çöktü

00:0420/12/2025, Cumartesi
DHA
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüksek basınç nedeniyle ana su isale hattının patlaması sonucu asfalt çöktü.Gece saatlerinde, ilçeye bağlı Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde yüksek basınç nedeniyle ana su isale hattı patladı. Ana borunun patlaması sonucu asfalt çökerken, bölgede su birikintileri oluştu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Bölgede onarım çalışması başlatıldı.

#Bodrum
#İsale
#Patlama
