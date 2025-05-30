Burdur'da düzenlenen DoğaFest, yürüyüş ve su sporlarıyla başladı

Anadolu'daki her bitkinin, her ağacın yaşama katkısı olduğunu ve korumak için mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Bilgihan, "Biz bu zenginliği bugün doğa tutkunlarıyla, doğaseverlerle paylaşıyoruz. Sığla Ormanı, Muğla'da ve Burdur'da olan, dünya üzerinde de dört ormandan bir tanesi. Hem kuş ve bitki çeşitliliği hem de diğer türler açısından çok büyük bir zenginliğe sahip. Bu doğayı izlemek, paylaşmak, görmeyen insanlara bu duyguyu yaşatmak amacıyla buradayız." diye konuştu.







