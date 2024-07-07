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Cumhurbaşkanı Erdoğan soyunma odasına inerek milli takımı kutladı

01:11 - 7/07/2024 Pazar
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye takımlarının, Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşması sonrası Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi.

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Karşılaşmayı stadyumda takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maçın ardından soyunma odasına inerek milli futbolcuları tebrik etti.



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Erdoğan Dijital Medya resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çeyrek final maçının ardından A Millî Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti."

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#Recep Tayyip Erdoğan
#A Milli Takım
#Soyunma Odası
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