Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamıştı: Ödeme kolaylığı köy evlerine taşınan depremzedeleri de sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem konutlarına yönelik açıkladığı ödeme kolaylığı Kahramanmaraş’ta köy evlerine yerleşen aileleri de sevindirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem konutlarına yönelik açıkladığı, 2 yıl ödemesiz aylık 8 bin 100 TL (köyevleri) ile 8 bin 750 TL’lik (daireler) faizsiz taksit imkânı ile peşin ödemede yüzde 74 indirim sağlayan yeni ödeme modeli, Kahramanmaraş’ta afetzedeleri sevindirdi. Depremin merkezinde TOKİ’den konutlarını teslim alanların yanı sıra köy evlerine yerleşen depremzedeler, açıklanan ödeme planın kendilerine büyük moral verdiğini söyledi.
Depremde evleri ağır hasar gören ve yakınlarını kaybeden Adem ile eşi Meryem Ekiz çifti, devlet tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt köyündeki teslim edilen konutlara taşınmanın mutluluğunu dile getirdi.
"Sıcak bir yuvaya kavuştuk, Allah kimseyi evsiz bırakmasın"
50 yıllık şoförlük mesleğinin ardından emekli olduğunu belirten Adem Ekiz, "Depremde evimiz hasar gördü, biladerlerimiz rahmetli oldu. Devletimiz bize ev yaptı, Allah razı olsun. Evler çok güzel, suyumuz geldi, elektriğimiz geldi, iç bakımları da tamamlandı. Sıcak bir yuvaya kavuştuk. Allah kimseyi evsiz bırakmasın" dedi.
"2 yıl ödeme olmaması ve peşin ödeme daha da avantajlı"
Açıklanan faizsiz taksitli ve peşinde yüzde 74 indirimli ödeme modeline de değinen Ekiz, "İki yıl ödeme olmaması çok büyük kolaylık. İmkânı olanlar için peşin ödeme daha da avantajlı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Artık emekliyim, evimde huzurla oturuyorum" diye konuştu.
Eşi Meryem Ekiz ise yaşadıkları zor günleri hatırlatarak, "Çok perişandık. Evimiz yapıldı, şimdi kendi yuvamıza geçtik. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.