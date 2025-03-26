Devlet desteğiyle kurdu: 100'den 650'ye çıkardı

Yüksel, çiftlikte 15 kişiye de iş imkanı sunduğunu anlatarak, "Bu tesis kurulmasaydı muhtemelen bu kişiler çalışmak için başka illere giderdi. Devletimin desteğiyle çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğum için de ayrıca mutluyum" dedi.