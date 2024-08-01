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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Küçük kız babasının ve kardeşinin ölümüne anbean şahit oldu

09:54 - 1/08/2024 Perşembe
IHA

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız , 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K.'nin otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeden geride kalan kız çocuğu ise gözlerinin önünde babasının ve kardeşinin öldüğünü gördü.

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Yalova - İzmit kara yolu Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki baba Ahmet Yıldız ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarptı.

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Baba ve oğul kaza yerinde feci şekilde can verdi.

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Bu sırada geriden gelen 11 yaşındaki kız çocuğu ise babasının ve kardeşinin gözleri önünde öldüğünü gördü.

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Öte yandan kazanın yaşandığı kara yolunun hemen yanında araç altgeçidi olduğu ve ailenin burayı kullanmadığı öğrenildi.

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Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ehliyetsiz sürücü M.K, ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Yarılılar da hastaneye kaldırıldı


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Kaza sonrası Yalova - İzmit kara yolu bir süre trafiğe kapandı.


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Kaza sırasında aracın önünden yaklaşık 150 kilometre hız ile gittiğini söyleyen tır sürücü, baba ve oğulun öldüğünü gördüğünü ifade etti.

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#Yalova
#Ölüm
#trafik kazası
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