Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Küçük kız babasının ve kardeşinin ölümüne anbean şahit oldu

Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ehliyetsiz sürücü M.K, ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Yarılılar da hastaneye kaldırıldı



