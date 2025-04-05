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Emniyetten bayram dönüşüne geçen sürücülere bilgilendirme ve uyarı

Emniyetten bayram dönüşüne geçen sürücülere bilgilendirme ve uyarı

15:175/04/2025, Cumartesi
IHA
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Ordu'da polis ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından yola çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, tatil süresince belirlenen farklı noktalarda trafik uygulamalarını sürdürdü. 

Toplamda 346 personelin yer aldığı 126 ekip, sürücüler ile yolculara emniyet kemerinin kullanımı, trafikte cep telefonu kullanımının tehlikesi, şerit ihlali, hız sınırı ve uzun yolculuklarda sık mola verilmesi konularında uyarılarda bulundu.

Ordu Çevre Yolu'nda görev alan ekipler, dönüş yoluna geçen sürücü ve yolculara dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, çikolata ikram ederek, trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sürücüler ise gerçekleştirilen denetimlerin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu söylediler.

#Ramazan Bayramı
#Ordu
#Tatil

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