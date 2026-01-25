Enerji filosunun yeni gücü 'Yıldırım' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye, enerji alanındaki stratejik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Arama ve sondaj kapasitesini artırmak amacıyla filoya katılan Yıldırım sondaj gemisi, Karadeniz’deki görevine gitmek üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinin ardından filonun altıncı derin deniz sondaj gemisi olan Yıldırım, Karadeniz’deki enerji arama faaliyetlerinde aktif rol üstlenecek.

1 /8 Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı’nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıktı.

2 /8 Filyos’a gitmek için yola çıkan Yıldırım sondaj gemisi Ege Denizi’nden saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

3 /8 Boğaz geçişi sırasında Yıldırım sondaj gemisi Çanakkale’yi selamladı.

4 /8 Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönen sondaj gemisi Yıldırım İstanbul’a gitmek üzere Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

5 /8 Sondaj gemisine Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’Kurtarma-10’, ’KIYEM-6’ ve Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

6 /8 Hazırlıkların ardından mart ayı sonunda Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

7 /8 İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ve Türkiye’nin enerji filosuna katılan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.