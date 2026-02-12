Evler adeta kayboldu: Yoğun kar yağışının ardından hayat zorlaştı, ölümcül tehlikeye karşı köylüler harekete geçti

Samancı, "Kar yağışından sonra köy sakinlerimiz evlerinin çatı ve damlarını temizledi. Damdan atılan karlar evlerin boyuna kadar ulaştı. Bazı evler kar yığınlarının arasında kaldı. Ayrıca tipi nedeniyle evlerin önünde yaklaşık bir metre kar birikmiş durumda" dedi.