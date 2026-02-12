Gece 02.00'de yukarısı koptu geldi! Rize'de heyelan faciası: Ev toprak altında kaldı

'Çok şükür evde değildik'





Adnan Bostan, "Gece 2'de yukarısı koptu geldi, eve vurdu. 90 metrekare büyüklüğünde bir evimizdi. Evimizi donatmıştık. Afet oldu ve bundan dolayı evimiz yok oldu" dedi. Havva Bostan ise "Allah'tan geldi. Çok şükür, evde değildik. Ama malda canın yongasıdır. Bizim durumumuz çok iyi olmadığı için bizim biraz daha fazla yongamızdır. Allah korudu, hamdolsun" diye konuştu.